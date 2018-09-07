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Украина закрыла школы и пункты пропуска на границе с Крымом из-за химвыброса

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Украинские власти временно закрыли школы и детсады в некоторых районах Херсонской области, граничащих с Крымом, после выбросов в атмосферу химвеществ с титанового производства на севере полуострова.

На КПП на границе решено оборудовать медико-санитарные пункты.

"Приостановить процесс пропуска на КПВВ "Каланчак", КПВВ "Чаплинка" в сторону полуострова Крым (с установлением медико-санитарных пунктов); приостановить образовательный процесс в школах и детских садах, находящихся в зонах возможных поражений; провести оздоровление детей - жителей населенных пунктов возможного поражения - в детских оздоровительных лагерях области", - говорится в сообщении Херсонской облгосадминистрации.

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Эти решения приняты на основании рекомендаций региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с "загрязнением воздуха в результате деятельности завода "Крымский титан"".

Кроме того, власти проведут среди населения разъяснительную работу по поводу обще-профилактических мероприятий.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области рекомендовало людям тщательно соблюдать правила личной гигиены, избегать выпаса скота и посещения низовья лощин, балок, где вероятны осадки вредных веществ; не находиться на водоемах, где произошло загрязнение воды.

Между тем, по утверждению Киева, около 40 служащих Херсонского пограничного отряда обратились к медикам с симптомами отравления (тошнота, головокружение, першение в горле), пятеро из них направлены на обследование в Одессу.

Химические выбросы в Армянске

Как сообщалось, жители крымского Армянска с 24 августа массово жаловались в соцсетях на плохой запах и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях желтеет и раньше времени опадает листва. Некоторые горожане сообщали о першении в горле и сыпи на коже.

Власти Крыма объявили о превышении в ночь на 4 сентября предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида на севере полуострова и остановили на две недели работу филиала "Титановых инвестиций" в Армянске. Кроме того, в этом городе на две недели объявили внеплановые каникулы, дошкольников с мамами и школьников отправляют в крымские санатории.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Химические отходы сбрасываются в отстойник с 1971 года. Площадь технического водоема - 42 квадратных километра, объем - 30 млн кубометров. Отстойник пересох из-за установившейся в нынешнем году засушливой погоды в Крыму, в "озере" осталось 1,6 млн кубометров воды. Конденсат образуется из-за перепада ночных и дневных температур.

Власти рассматривают два пути решения проблемы: первый - проложить трубу и перебросить воду в накопитель из Каркинитского залива Черного моря, если она подойдет по химсоставу (результаты анализов ожидаются на этой неделе), второй - обработать поверхность отстойника спецсоставом (сейчас определяют, каким именно).

Роспотребнадзор по итогам проверки заявил, что населению после выбросов на севере Крыма ничего не угрожает.

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Теги: Украина, Россия, Крым

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