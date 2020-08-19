На "Крымском титане" произошел выброс оксида серы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Филиал ООО "Титановые инвестиции" - крупный химзавод на севере Крыма, ранее называвшийся "Крымский титан" – с начала июня находился на капремонте из-за поставок оборудования ненадлежащего качества, на этой неделе после простоя запустили один из цехов, произошел небольшой выброс, ситуация не угрожает Армянску, утверждает руководство предприятия.

"На предприятие было поставлено некачественное оборудование, два с половиной месяца мы пытались его отремонтировать. По состоянию на прошлую неделю мы его отремонтировали. Вчера серно-кислотный цех поставили на разогрев и на запуск. Технологический переход с разогрева на запуск на сере, чтобы дальше производить серную кислоту, был сегодня утром, в 6:30-6:40. Так как цех после простоя, после ремонта холодный, в первые несколько минут через основную трубу цеха произошел незначительный выброс облака сернистого ангидрида", - заявил директор филиала "Титановых инвестиций" Эдуард Курмачев в эфире канала "Крым 24".

По его словам, облако попало на территорию предприятия, работники в соцсетях начали жаловаться на едкий запах. "Сейчас все в штатном режиме", - утверждает Курмачев.

В соцсетях в среду утром появилось анонимное сообщение, что "на заводе произошла какая-то авария" и "на город прет кислота". Ряд пользователей опровергли факт ЧП на химпредприятии: "Оставьте панику! Кислота запустилась, цех работает, облако развеялось", "Никакой аварии, запускали кислоту".

Администрация Армянска сообщила о нескольких обращениях от жителей о появлении неприятного запаха в воздухе, заявила со ссылкой на химзавод, что превышение ПДК после выброса было локальным – в пределах предприятия.

"Концентрация загрязняющего вещества влияния на здоровье организма не имеет. Утром лабораторией (. . .) сделаны замеры, которые показали, что в воздухе нет превышений ПДК вредных веществ. Кроме того, по состоянию на 9:00 мск концентрация загрязняющих веществ на территории промышленной площадки предприятия не превышала допустимые", - говорится в сообщении администрации города в соцсетях.

Качество воздуха в Армянске решили проверять четыре раза в сутки в течение ближайших трех дней.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Титановые инвестиции" (Москва) принадлежат кипрской Letan Investments Limited (информация из ЕГРЮЛ по данным на июль 2014 года). Letan Investments известна также как учредитель австрийской холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа - Group DF International GmbH.

Group DF в октябре 2018 года распространила пресс-релиз, в котором заявила, что остается собственником "Крымского титана", "однако уже несколько лет не управляет этим активом, не контролирует его деятельность, представители группы не имеют к этому активу доступа".

В отношении "Титановых инвестиций" в феврале 2018 года по заявлению ВТБ введена процедура наблюдения. Арбитражный суд Москвы в феврале 2020 года удовлетворил ходатайство ВТБ о процессуальном правопреемстве: в реестре кредиторов "Титановых инвестиций" банк с требованиями в размере около 2,5 млрд рублей заменит ООО "Титановые технологии". Представитель должника отметил, что правопреемство произошло в соответствии с планом правительства Крыма и направлено на выход предприятия из процедуры банкротства. Представитель ВТБ сообщал, что договор уступки прав с компанией "Титановые технологии" подписан 10 января 2020 года. Кредиторы в марте 2020 года согласовали мировую по делу о банкротстве "Титановых инвестиций".