Курорт "Эльбрус" закрыли еще на два дня из-за еще двух метров снега

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Канатные дороги и горнолыжные трассы курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии закрыли для туристов на ближайшие два дня из-за сильного снегопада, сообщили "Интерфаксу" в администрации курорта.

"17 и 18 февраля курорт будет закрыт в связи с погодными условиями. В результате обильных снегопадов наверху выпало около двух метров снега, ожидается усиление снегопада", - сказал сотрудник администрации.

По его словам, 19 февраля планируется противолавинная обработка склонов, расчистка объектов инфраструктуры и восстановление трасс.

Как сообщалось, из-за плохих погодных условий, в том числе ураганного ветра и сильного снегопада курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии остается закрытым с 14 февраля.