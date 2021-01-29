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Сильный снегопад спровоцировал сход десяти лавин в Красноярском крае

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Более 30% от месячной нормы снега выпало за ночь в Красноярске, сильный снег идет так же в центральных и южных районах края, сообщила "Интерфаксу" начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Краснова.

По информации пресс-службы регионального агентства ГО и ЧС, за прошедшие сутки в Курагинском районе (на юге Красноярского края) снежные массы сходили с гор десять раз. Всего сошло около 3 тыс. кубометров снега.

В том числе засыпало федеральную автодорогу Р-257 "Енисей", ее перекрыли для проезда машин и расчищают. Сообщается, что никто не пострадал.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" из-за снегопада на дорогах Красноярска были 8-бальные пробки. В департаменте горхозяйства мэрии агентству сообщили, что более 150 единиц спецтехники работали в городе всю ночь, с улиц краевого центра вывезли 723 КАМАЗа снега.

"Снег идет до сих пор, но в шесть утра надо было пропустить основной поток автомобилей, поэтому технику убрали с дорог, а с 10:00 снова вывели. Днем будет работать 150 машин. На значимых развязках и перекрестках работать будем в первую очередь. Убирать снег с остальных дорог будем по мере накопления - сначала сгребать к обочинам, это называется прометание. Вечером, когда поток машин спадет, вывезем", - сказал сотрудник пресс-службы департамента.

Краснова отметила, что снег в центральных и южных районах края продолжит идти в пятницу днем и ночью, чуть слабее он станет в выходные. Снегопад завершится только к понедельнику.

Красноярский край

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