В Томске предложили новый способ находить микроповреждения в авиационных стеклах

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Радиофизики Томского госуниверситета (ТГУ) впервые предложили исследовать авиационные стекла на предмет микроповреждений при помощи голографического метода регистрации частиц, сообщает пресс-центр ТГУ.

"Этот метод позволяет обнаружить и зафиксировать микроповреждения, не снимая стекло с кабины самолета. При этом можно четко сказать, где находятся микротрещины, и оценить их влияние на безопасность полета", - сказано в сообщении.

Проект реализован в партнерстве со специалистами из НИЦ Центрального научно-исследовательского института Военно-воздушных сил Минобороны РФ, Военно-воздушной академии им. Николая Жуковского и Юрия Гагарина (Воронеж), ООО "Лаборатория оптических кристаллов", ИОА СО РАН (Томск).

В сообщении отмечается, что одним из самых распространенных материалов при производстве остекления современных гражданских и военных самолетов является фтороорганическое авиационное стекло, а основная причина снижения его прочности - возникновение мельчайших микротрещин. Они возникают в результате ультрафиолетового излучения, механических нагрузок и воздействия агрессивных сред, например, созданных противообледенительными жидкостями.

Прочность авиационного стекла становится недопустимо мала для безопасной эксплуатации, когда размеры деструктивных дефектов достигают 100 мкм. Для контроля остекления самолетов на практике используют методы визуального осмотра с применением увеличительных луп и призм. Но таким образом определить глубину поверхностной трещины с точностью до 100 мкм невозможно. В последнее время ведутся исследования по использованию лазерного излучения.

"В отличие от перечисленных методик цифровая голография позволяет определять поперечные и продольные размеры каждого поверхностного дефекта остекления в отдельности с заранее заданной точностью. Это дает возможность, не снимая стекла с самолета, выявить области с трещинами, размеры которых превышают допуски для безопасной эксплуатации", - цитирует пресс-служба слова инженера-исследователя лаборатории радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды РФФ ТГУ Николая Юдина.

В настоящее время цифровые голографические камеры промышленно выпускает компания "Лаборатория оптических кристаллов" для задач кристаллографии и мониторинга морского планктона. Эти камеры могут быть применены и для решения задач дефектоскопии остекления самолетов. Для внедрения этой технологии в процесс предполетной подготовки самолетов требуется разработка соответствующей конструкции камеры и программного обеспечения с интуитивно-понятным интерфейсом, сказано в сообщении.