Минпромторг обдумает дофинансирование льготного автокредитования

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг прорабатывает вопрос о выделении дополнительного госфинансирования на программу льготного автокредитования, заявил через пресс-службу глава ведомства Денис Мантуров. Он напомнил, что на эту программу в 2021 году уже выделено почти 8,9 млрд рублей.

Поскольку программа эффективна и популярна, на нее могут выделить дополнительные средства.

По словам министра, в программе участвуют банки, прошедшие конкурсный отбор, в рамках которого каждый из них берет на себя обязательства по реализации определенного количества автомобилей. Интенсивность расходования средств, а также дату начала и окончания реализации программы банки вправе устанавливать сами, главное достичь заявленных показателей, напомнил он.

Программы господдержки спроса в автопроме, на которые до июля текущего года заложено 16 млрд рублей, могут быть расширены за счет дополнительных поступлений от утилизационного сбора, который планируется повысить на 25% (до 25 тыс. рублей), говорил ранее Мантуров в интервью "Интерфаксу".

"Я бы исходил из того, что средств в более чем 16 млрд рублей, которые предусмотрены на этот год, хватит до 3-го квартала. Речь о программе льготного автокредитования, льготном лизинге и скидке на газомоторную технику. Эти меры позволят простимулировать продажи более 93 тыс. автомобилей. При этом в течение года программы могут быть расширены, и одним из источников их финансирования может стать часть средств от утилизационного сбора", - говорил он.