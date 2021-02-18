Театры в 2020 году заработали почти 5 млрд рублей на фоне пандемии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российские федеральные театры в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, смогли заработать почти 5 млрд рублей, посещаемость театров составила 2,2 млн человек. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минкультуры РФ.

"Доходы от платных услуг федеральных театров РФ в 2020 году составили 4,95 млрд рублей. При этом количество посетителей российских театров составило свыше 2,2 млн человек. В сравнении с 2019 годом произошло сокращение доходов, обусловленное приостановкой деятельности театров и ограничениями заполняемости залов в связи с мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Как отметила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, которую цитирует пресс-служба, "благодаря мерам поддержки, реализованным совместно с правительством России и профессиональным сообществом, культурные институции смогли стабильно пройти непростой период, связанный с ограничениями из-за пандемии, и вернуть зрителя в залы после возобновления своей работы".

Российские театры из-за пандемии коронавируса были закрыты для зрителей с середины марта 2020 года. В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах, театры смоги вернуться к работе со зрителями летом 2020 года, при этом количество мест в зрительном зале было сокращено согласно рекомендациям Роспотребнадзора и составило от 15% до 75%.