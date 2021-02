"Ямал СПГ" получил возможность впервые выплатить прямые дивиденды

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - "Ямал СПГ" в 2021 году имеет возможность и погашать проектное финансирование и займы перед акционерами, и выплачивать дивиденды, заявил на телеконференции глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

В 2020 году "Ямал СПГ" погасил часть займов и начисленных процентов "НОВАТЭКу" в общей сумме 48,3 млрд рублей, в 2019 году - 65,2 млрд рублей.

"Если смотреть на 2021 год, у "Ямал СПГ" есть полная возможность погашать проектное финансирование и примерно в таком же объеме платить дивиденды и погашать кредиты акционерам. Условно, 50% - направлять на погашение кредитов (акционерам. - ИФ.) и 50% - на дивиденды", - сказал он.

Акционеры "Ямал СПГ" предоставляли СП заемные средства, и ранее Михельсон говорил, что, возможно, они предпочтут сначала погасить займы, а потом получить дивиденды.

Пока "Ямал СПГ" не выплачивал дивиденды.

Стоимость проекта - $27 млрд. "Ямал СПГ" подписал кредитные договоры на общую сумму в эквиваленте $12 млрд с CDB (China Development Bank) и с CEXIM (The Export and Import Bank of China), а также в эквиваленте $4 млрд с Газпромбанком и Сбербанком.

"Ямал СПГ" - совместное предприятие "НОВАТЭКа" (50,1%), французской Total (20%) и китайских CNPC (20%) и SRF (9,9%). СП построило СПГ-завод на 16,5 млн т в год (каждая линия по 5,5 млн т/г), к концу года планируется запустить еще одну очередь на 990 тыс.