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"Аэрофлот" анонсировал экскурсионный рейс с дегустацией вин 8 марта

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" объявил, что 8 марта организует экскурсионный рейс из "Шереметьево" и обратно с дегустацией вин на борту, следует из рассылки компании для участников бонусной программы.

Клиентов обещают прокатить на Airbus A350. Им обещают "изысканные гастрономические сеты", дегустацию вина и кинопоказ от дистрибьютора вин Simple.

Участники "платинового" и "золотого" уровня программы "Аэрофлот бонус" смогут купить билеты на эту экскурсию раньше прочих.

Аэрофлот Шереметьево Simple Москва

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