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Сотрудников ГИБДД и таможни осудят в Дагестане за махинации на 119 млн руб.

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Советский суд города Махачкалы в Дагестане рассмотрит дело о злоупотреблении должностными полномочиями и создании преступного сообщества в отношении нескольких сотрудников таможенной службы и ГИБДД. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканской прокуратуры в пятницу.

Трое сотрудников ГИБДД МВД по Дагестану и трое сотрудников таможенной службы обвиняются в незаконных выдачах паспортов и оформлении фиктивных документов на 90 иностранных автомобилей. При этом они не уплатили таможенные пошлины на сумму 199 млн рублей. За злоупотребление должностных полномочий они предстанут перед судом, сказал собеседник агентства.

По его данным, вместе с ними в качестве фигурантов уголовного дела проходят еще двое жителей республики.

Махачкала Дагестан ГИБДД МВД

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