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На востоке Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за снегопада

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти Крыма из-за снегопада перевели оперативные службы на востоке полуострова в режим повышенной готовности – объявлен режим угрозы ЧС.

"Режим угрозы ЧС вводится в Белогорском, Кировском и Ленинском районах, а также в Керчи", - сообщил "Интерфаксу" вице-премьер республики Евгений Кабанов.

В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопада, который начался накануне вечером. За ночь на востоке полуострова, по данным гидрометцентра, выпала месячная норма осадков – 27 мм, или почти полметра снега.

Как сообщалось, из-за снегопада движение по Крымскому мосту было остановлено с 6:00 пятницы, его частично восстановили к 13:00. Заторы появились также на крымской трассе "Таврида", которая связывает мост с Севастополем. Так, в районе Керчи десятки машин ожидают расчистки дороги с 6:30.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков – 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

Крым

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