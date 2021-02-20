Учителя в Карелии отстранили от работы за избиение детей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Учитель и по совместительству социальный педагог школы в поселке Ладва Прионежского района Карелии отстранен от работы за жестокое обращение с детьми, сообщили "Интерфаксу" в Центре управления регионом (ЦУР) в субботу.

Там пояснили, что на педагога пожаловались родители детей.

По словам собеседника агентства, первый случай жестокого обращения учителя с ребенком произошел в начале февраля. Мать четвероклассника обнаружила на шее сына следы рукоприкладства, а школьник рассказал, что их оставил социальный педагог. Учитель во время разговора с классным руководителем и матерью ребенка заявил, что тот плохо себя вел, а "хамов надо учить". Позже в объяснительной записке он согласился с тем, что был не прав и не сдержался. Педагогу был вынесен выговор.

Через две недели подобный случай повторился - жалобу на учителя написала мать ученицы пятого класса. По ее словам, социальный педагог "всячески обзывал, унижал и ударил при одноклассниках" ее дочь. Как выяснилось во время служебной проверки, учитель грубо отчитал школьницу, у которой произошел конфликт с супругой педагога - техническим работником той же школы.

По словам собеседника агентства, директор школы посчитал, что необходимо вынести выговор и уволить учителя по статье за жестокое обращение с несовершеннолетними, чтобы он в дальнейшем не смог устроиться на работу в образовательные учреждения. В ЦУРе уточнили, что педагога уволят, как только решится вопрос процедуры увольнения: по статье Трудового кодекса или без нее.

Проверку по поводу инцидентов проводят правоохранительные органы. Случившееся также привлекло внимание уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева.

ЦУР - структура, созданная по поручению президента России Владимира Путина, она открылась в Карелии 20 ноября 2020 года. Центр обеспечивает коммуникацию жителей с органами власти для оперативного решения проблем в регионе.