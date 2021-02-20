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В Анапе суд запретил деятельность общины баптистов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Анапский городской суд по требованию прокурора города запретил деятельность местной общины "Анапская церковь международного союза церквей Евангельские христиане-баптисты" до устранения нарушений закона о свободе совести и религиозных объединений. Об этом говорится в решении суда.

Прокурор в иске указал, что с 2018 по 2020 годы община занималась миссионерством и распространяла информационные материалы, не уведомив о начале такой деятельности управление Минюста по Краснодарскому краю. Это он счел нарушением.

Принимая решение, суд учел, что лидера органи зации Петра Климушина уже штрафовали на 5000 рублей в 2018 году за миссионерскую деятельность с нарушением требований законодательства (ч.4 ст.5.26 КоАП).

Анапа Краснодарский край Анапская церковь баптистов Минюст

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