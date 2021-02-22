Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 22.02В России 4 177 330+12 604В мире 111 365 938+292 074

Что произошло за день: понедельник, 22 февраля

Новые антироссийские санкции, смерть Екатерины Градовой и объединение справороссов с патриотами

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Справедливая Россия" официально объединилась с двумя партиями. Председателем новой структуры стал лидер "эсеров" Сергей Миронов, сопредседателями - главы присоединенных партий: Геннадий Семигин ("Патриоты России") и Захар Прилепин ("За правду").

- Боррель пообещал санкции против ответственных за приговор Навальному. Глава европейской дипломатии заявил, что ограничения должны коснуться тех, кто отвечает за арест, выдвижение обвинения и за приговор оппозиционеру. По данным европейских источников, санкции могут ввести против главы СКР, директора Росгвардии, генпрокурора и директора ФСИН.

- В России за сутки выявлено 12,6 тыс. новых случаев коронавируса. В стране от COVID-19 скончались за сутки 337 человек. В Москве число умерших от коронавируса опустилось до минимума с 12 октября.

- Умерла актриса Екатерина Градова. Заслуженная артистка РСФСР скончалась на 75-м году жизни. Наибольшую известность как киноактрисе ей принес телефильм "Семнадцать мгновений весны", в котором она сыграла радистку Кэт.

- Транзит российского газа через Украину упал до минимума за год. Это произошло на фоне сильнейшей оттепели в Европе и морозов в России: в среду в Европе ожидается скачок температуры до почти летнего уровня.

- Кадыров высмеял скандал по поводу его фото с украинским чиновником. Ранее вице-премьеру Украины пришлось оправдываться за свой снимок с главой Чечни на международной выставке оружия в Абу-Даби.

Новости

В Госдуме пообещали не оставлять без ответа санкции ЕС по Навальному

Кадыров высмеял скандал по поводу его фото с украинским чиновником

Кадыров высмеял скандал по поводу его фото с украинским чиновником

"Справедливая Россия" официально объединилась с двумя партиями

"Справедливая Россия" официально объединилась с двумя партиями

Путин встретился с Лукашенко в Сочи и пригласил покататься на лыжах

Путин встретился с Лукашенко в Сочи и пригласил покататься на лыжах

Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины от коронавируса

Суд в Архангельске арестовал гендиректора "Архоблэнерго" Заикина

Росавиация не будет запрещать полеты Boeing 777 после инцидента в США

Яровая предложила приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма

Суд в Архангельске арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину

Суд в Архангельске арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 12,6 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 12,6 тыс. новых случаев коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');