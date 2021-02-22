Что произошло за день: понедельник, 22 февраля

Новые антироссийские санкции, смерть Екатерины Градовой и объединение справороссов с патриотами

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Справедливая Россия" официально объединилась с двумя партиями. Председателем новой структуры стал лидер "эсеров" Сергей Миронов, сопредседателями - главы присоединенных партий: Геннадий Семигин ("Патриоты России") и Захар Прилепин ("За правду").

- Боррель пообещал санкции против ответственных за приговор Навальному. Глава европейской дипломатии заявил, что ограничения должны коснуться тех, кто отвечает за арест, выдвижение обвинения и за приговор оппозиционеру. По данным европейских источников, санкции могут ввести против главы СКР, директора Росгвардии, генпрокурора и директора ФСИН.

- В России за сутки выявлено 12,6 тыс. новых случаев коронавируса. В стране от COVID-19 скончались за сутки 337 человек. В Москве число умерших от коронавируса опустилось до минимума с 12 октября.

- Умерла актриса Екатерина Градова. Заслуженная артистка РСФСР скончалась на 75-м году жизни. Наибольшую известность как киноактрисе ей принес телефильм "Семнадцать мгновений весны", в котором она сыграла радистку Кэт.

- Транзит российского газа через Украину упал до минимума за год. Это произошло на фоне сильнейшей оттепели в Европе и морозов в России: в среду в Европе ожидается скачок температуры до почти летнего уровня.

- Кадыров высмеял скандал по поводу его фото с украинским чиновником. Ранее вице-премьеру Украины пришлось оправдываться за свой снимок с главой Чечни на международной выставке оружия в Абу-Даби.