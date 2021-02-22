В России за сутки выявлено 12,6 тыс. новых случаев коронавируса

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Еще 12 604 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в РФ за сутки, сообщает оперштаб.

В течение всей прошлой недели количество новых случаев заражения коронавирусом в России держалось на уровне более 12 тыс. за сутки, что соответствует значениям середины октября прошлого года, но в тот период шел эпидемический подъем заболеваемости, а в настоящий момент в большинстве регионов наблюдается снижение, и эпидемиологи заявляют о стабилизации ситуации.

Скончались за сутки от COVID-19 337 человек. Общее число жертв достигло 83 630.

Поправились и выписаны 3,7 млн пациентов, в том числе 12 943 за последние сутки.

В Москве суточный прирост заражений составил 1723. Новые эпизоды регистрировались во всех 85 регионах РФ. В том числе, в Петербурге - 957, в Московской области - 728.

За все время пандемии в России было зафиксировано 4,17 млн случаев инфицирования коронавирусом. Лидером антирейтинга по этому показателю остаются США (28,13 млн), Индия (11 млн), Бразилия (10,16 млн). В Великобритании, по данным университета Джонса Хопкинса, выявлено 4,12 млн заражений.