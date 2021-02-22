Число умерших от COVID за сутки в Москве опустилось до минимума с 12 октября

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Москве за прошедшие сутки скончался 41 человек с коронавирусом, это минимальное значение с 12 октября, тогда за сутки инфекция унесла жизни 34 пациентов, следует из данных оперштаба по контролю ситуации с COVID-19 в понедельник.

Общее количество жертв коронавируса достигло 14 782.

За последние сутки в Москве зафиксировали 1 723 новых случаев COVID-19. Заболеваемость показывает небольшой рост по сравнению с 21 февраля, когда в столице выявили чуть более 1,6 тыс. пациентов с коронавирусом.

При этом более недели число ежесуточно выявляемых случаев коронавирусной инфекции в городе не превышает 2 тыс.

Всего в Москве зафиксировали 969 557 случаев коронавирусной инфекции.

За последние 24 часа от заболевания вылечились 1 658 жителей города, общее число выздоровевших таким образом составляет 886 273.

Накануне в городе выявили 1 602 случая COVID-19, выздоровели 1 807 человека, скончались 52.