Кадыров высмеял скандал по поводу его фото с украинским чиновником

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Кадыров прокомментировал свое фото рядом с вице-премьером Украины Олегом Уруским на международной выставке оружия в Абу-Даби.

"Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы - не подпустил", - написал Кадыров в своем телеграмм-канале.

Кадыров также пошутил, что якобы Уруский подошел к нему в выставочном павильоне и предложил выслушать секретную информацию.

Глава Чечни предложил украинскому чиновнику распечатать снимок и повесить его на "самое почетное место дома и на работе".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений от вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского относительно фото, где тот стоит рядом с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

В СМИ появилась информация, что данная фотография сделана 21 февраля на международной выставке оружия IDEX-2021 в ОАЭ.

Уруский в свое оправдание заявил, что его фото рядом с Кадыровым связано с тем, что размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора.

В то же время, вице-премьер добавил, что он во время и после церемонии не имел никаких контактов с Кадыровым.