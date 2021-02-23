Российские космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, работающие на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем защитника Отечества.

"С борта Международной космической станции поздравляем с Днем защитника Отечества всех наших сограждан, которые имеют отношение к воинской службе и тех, кому еще предстоит принять присягу, обучиться военному делу и встать в строй", - сказал Кудь-Сверчков в видеообращении, которое опубликовал "Роскосмос".

"Пусть над нашей планетой всегда будет мирное небо. Здоровья, счастья и уверенности в будущем", - сказал Рыжиков.

Свое поздравление с Днём защитника Отечества записал и глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Сегодня защита нашего Отечества - это вопрос, в том числе наших ракетных вооружений, которые способны доставить ответ любому агрессору или группе агрессоров. Это ракеты космического назначения, которые играют очень важную роль - формирование орбитальной группировки нашей страны, как военного, так и двойного назначения. А также формирование орбитальной группировки космических аппаратов социально-экономического назначения", - сказал Рогозин.

Он поздравил сотрудников госкорпорации, являющихся выходцами из Вооруженных сил РФ, при этом отметив, что гражданские специалисты "Роскосмоса" "такие же защитники Отечества, потому что берегут сегодня мирное небо и мирный космос России".