Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, сообщили в Кремле.
"Глава государства почтил память погибших воинов, возложив цветы к Вечному огню", - говорится в сообщении на его сайте во вторник.
В церемонии приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, участники боевых действий и ветераны военной службы, а также учащиеся Московского суворовского военного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Военного университета министерства обороны.
Ее завершил торжественный марш роты почетного караула.