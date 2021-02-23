Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, сообщили в Кремле.

"Глава государства почтил память погибших воинов, возложив цветы к Вечному огню", - говорится в сообщении на его сайте во вторник.

В церемонии приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, участники боевых действий и ветераны военной службы, а также учащиеся Московского суворовского военного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Военного университета министерства обороны.

Ее завершил торжественный марш роты почетного караула.