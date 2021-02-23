Шойгу поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - День защитника Отечества по праву является всенародным праздником, олицетворяющим собой героические страницы ратной летописи России, силу духа, доблесть и славу блестящих побед русского воинства, заявил в поздравлении министр обороны Сергей Шойгу.

"В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины, преклоняем голову перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений", - отметил Шойгу.

Особую благодарность он выразил ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - "поколению победителей, спасших страну и мир от нацизма".

"Их бессмертный подвиг всегда будет для нас примером самоотверженности, мужества и беззаветного служения Отчизне", - сказал министр.

Шойгу в ознаменование Дня защитника Отечества приказал 23 февраля в 21.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий.