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Путин разграничил политическую конкуренцию и "обслуживание чужих интересов"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал проводить грань между политической конкуренцией партий и платформ и действиями, "которые не имеют ничего общего с демократией".

Как заявил Путин в среду, выступая на коллегии ФСБ, нужно продолжать "действовать строго в правовом поле, опираться на поддержку граждан, четко проводить грань между естественной для любого, в том числе и для нашего общества", конкуренцией между политическими партиями, между идейными платформами, разными взглядами на пути развития страны, и "действиями, которые не имеют ничего общего с демократией".

Эти действия, по словам главы государства, "направлены на подрыв стабильности и безопасности" России, "на обслуживание чужих интересов, интересов тех, про которых в народе говорят, которые "из-за бугра" платят за эту деятельность, но платят в своих интересах, а не в наших".

Он напомнил, что в 2021 году пройдут предстоят выборы в Госдуму. "Конституционные гарантии граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций", - отметил Путин.

Владимир Путин ФСБ

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