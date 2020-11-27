В Ростовской области осудили оправдавшего теракт в Новой Зеландии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Ростовской области признал жителя Мартыновского района Дениса Щебетуна виновным в оправдании терроризма.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, в 2019 году Щебетун на своей странице в "ВКонтакте" разместил комментарии, в которых оправдывал теракт 2019 года в Новой Зеландии.

Отмечается, что комментарии также содержали призывы к насильственным действиям в отношении других людей по национальному признаку.

Щебетуну назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима.

Приговор вынесен по статьям о призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании терроризма или пропаганды терроризма, а также по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.