Спасенная в Нижнем Новгороде женщина оказалась единственной под завалами

Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Людей под завалами после взрыва газа в суши-баре в Нижнем Новгороде больше нет, извлечена только одна пострадавшая.

"Выяснилось, что под завалами была только одна женщина – ее извлекли. Больше под завалами никого нет", - сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, под завалами могут находиться два человека.

Таким образом, в результате взрыва госпитализированы три человека: мужчина и две женщины.

"Погибших нет, пострадали три человека", - сообщает региональное ГУ МЧС РФ в соцсети. В пункте временного размещения находятся 106 человек, эвакуированных из дома, в том числе 18 детей.

"Однако разбор завалов продолжается", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о взрыве в пристройке к 12-этажному кирпичному дому в Нижнем Новгороде по адресу Мещерский бульвар, д. 3, корп. 2 поступило в 09:13. В пристройке находился суши-бар.

Жильцы дома эвакуированы.

В результате происшествия нарушено остекление первого и второго этажей дома, повреждено более 100 оконных проемов.

Причины происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.