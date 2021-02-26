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Конструкции нижегородского дома, в пристройке к которому произошел взрыв, не повреждены

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Площадь обрушения после взрыва газа в кафе, расположенном в пристройке к жилому дому в Нижнем Новгороде, составила 200 квадратных метров, конструкции самого дома не повреждены, сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, погибших нет, пострадали три человека. Госпитализированы мужчина, пришедший на прием в соседнюю стоматологию, и две женщины. Объем завала составил 576 куб.м.

В РоссииВо взорвавшемся нижегородском суши-баре заявили, что не используют газЧитать подробнее

Сообщение о взрыве бытового газа в пристройке к 12-этажному кирпичному дому в Нижнем Новгороде по адресу Мещерский бульвар, д. 3, корп. 2 поступило в 9:13. В пристройке находится суши-бар, в котором заявили, что не пользуются газом, так как сам дом не газифицирован, а баллоны с газом заведение не использует.

В результате происшествия пострадало остекление первого и второго этажей дома - более 100 оконных проемов. Жильцы дома были эвакуированы.

Причины происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

В пункте временного размещения находится 106 человек, в том числе 18 детей. На месте взрыва работают 240 человек и 65 единиц техники.

Нижний Новгород

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