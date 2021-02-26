Сотрудники суши-бара "Самурай" предположили, что взрыв был в подвале

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сеть суши-баров "Самурай", одно из заведений которой разрушилось в Нижнем Новгороде из-за взрыва утром в пятницу, заявила о предположении следствия, что взрыв произошел не в этом учреждении, а в подвале под ним. Об этом говорится в сообщении "Самурая" в соцсетях.

"В кафе выбит пол. Сейчас службы предполагают, что взрыв произошел в подвальном помещении под нашим кафе. Подвальное помещение не является нашей площадью", - сообщили представители сети.

Сразу после взрыва в МЧС заявили, что взорвался газ. Представители "Самурая" сказали, что жилой дом, рядом с которым находился бар, не был газифицирован, в баре готовили на электричестве, баллонов у них не было.

В сети "Самурай" это повторили.

"Работает следственный комитет, причину взрыва не установили. Но определили, что очаг не в кафе "Самурай"", - говорится в сообщении.

Пострадавшая, которую извлекли из-под завалов и положили с ожогами в реанимацию, - это менеджер суши-бара. К ней в больницу поехал руководитель компании.

Взрыв разрушил часть пристройки к 12-этажному жилому дому. В пристройке располагались различные мелкие компании. Часть, где был "Самурай", разрушилась полностью. После взрыва там начался пожар. Взрывной волной в доме выбило больше ста стекол, а также повредило припаркованные автомобили. Пострадали три человека, все выжили.

По факту возбуждено уголовное дело.