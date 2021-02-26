Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 26.02В России 4 223 186+11 086В мире 113 001 412+447 111

Сотрудники суши-бара "Самурай" предположили, что взрыв был в подвале

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сеть суши-баров "Самурай", одно из заведений которой разрушилось в Нижнем Новгороде из-за взрыва утром в пятницу, заявила о предположении следствия, что взрыв произошел не в этом учреждении, а в подвале под ним. Об этом говорится в сообщении "Самурая" в соцсетях.

"В кафе выбит пол. Сейчас службы предполагают, что взрыв произошел в подвальном помещении под нашим кафе. Подвальное помещение не является нашей площадью", - сообщили представители сети.

Сразу после взрыва в МЧС заявили, что взорвался газ. Представители "Самурая" сказали, что жилой дом, рядом с которым находился бар, не был газифицирован, в баре готовили на электричестве, баллонов у них не было.

В сети "Самурай" это повторили.

"Работает следственный комитет, причину взрыва не установили. Но определили, что очаг не в кафе "Самурай"", - говорится в сообщении.

Пострадавшая, которую извлекли из-под завалов и положили с ожогами в реанимацию, - это менеджер суши-бара. К ней в больницу поехал руководитель компании.

Взрыв разрушил часть пристройки к 12-этажному жилому дому. В пристройке располагались различные мелкие компании. Часть, где был "Самурай", разрушилась полностью. После взрыва там начался пожар. Взрывной волной в доме выбило больше ста стекол, а также повредило припаркованные автомобили. Пострадали три человека, все выжили.

По факту возбуждено уголовное дело.

Нижний Новгород МЧС Самурай прокуратура Нижегородской области СКР

Новости по теме

Новости

Памфилова сочла перенос даты выборов в Госдуму нецелесообразным

Памфилова сочла перенос даты выборов в Госдуму нецелесообразным

Двух сотрудников ярославской колонии задержали за избиение осужденных

Пандемия коронавируса

Путин обсудил с канцлером Австрии возможность поставки "Спутника V"

Путин обсудил с канцлером Австрии возможность поставки "Спутника V"

В Среднеуральском монастыре искали обвиняемого в тройном убийстве

В Среднеуральском монастыре искали обвиняемого в тройном убийстве

Дегтярев обсудил с Сечиным проблему обеспечения хабаровчан бензином

Разрешения на полеты дронов в Подмосковье будут выдавать через портал госуслуг

Спасенная в Нижнем Новгороде женщина оказалась единственной под завалами

Спасенная в Нижнем Новгороде женщина оказалась единственной под завалами

Глава ФСИН заверил, что в колонии нет угрозы здоровью Навального

Глава ФСИН заверил, что в колонии нет угрозы здоровью Навального

Новый Координационный центр правительства возглавил вице-премьер Чернышенко

Сменился владелец издания Sports.ru

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');