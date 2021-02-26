Спасенная после взрыва в суши-баре получила ожоги и ушибы головы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Женщина, которая несколько часов находилась в завалах после взрыва в суши-баре в Нижнем Новгороде, в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщил областной Минздрав. Ее доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ).

"У нее 35% ожогов тела, резаная рана и ушибы головы. В данный момент ей проводят бронхоскопию, врачи подозревают термоингаляционную травму и продолжают обследование", - уточнили в пресс-службе.

Ей 24 года, сказал ректор Приволжского медуниверситета Николай Корякин.

При взрыве пострадали еще двое. Мужчина 1978 года рождения в момент взрыва был на приеме у стоматолога в клинике, примыкавшей ко взорвавшемуся бару "Самурай". Сообщалось, что он получил легкую травму головы. Ему помогли в травмпункте.

Также сообщалось о пострадавшей девушке, которую привозили в медучреждение, ей сделали компьютерную томографию, ее осмотрели нейрохирурги.

В Минздраве сказали, что эти двое будут лечиться амбулаторно. Губернатор Глеб Никитин ранее говорил, что они получили порезы осколками выбитых окон.

Под завалами искали еще одну женщину, но затем оказалось, что ее там нет. Таким образом, пострадали трое.

В МЧС уточнили, что при взрыве никто не погиб. Продолжаются работы по разбору завалов. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров, объем завала - 576 кубических метров. Основное здание 12-этажного жилого дома серьезных повреждений не получило, примерно в сотне окон выбило стекла.

Ранее сообщалось, что из двух подъездов над местом взрыва эвакуировали 106 человек. Их разместили в школе №41 на время проверки основных конструкций здания.

Взорвавшийся суши-бар находился в двухэтажной пристройке к зданию. Взрыв произошел в 9:13. В МЧС сначала заявили, что это был взрыв газа. Затем оказалось, что ни дом, ни бар не были газифицированы. Сотрудник бара заявил, что у них не было даже газовых баллонов.