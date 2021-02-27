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Жизни пострадавшей под завалами в Нижнем Новгороде девушки угрозы нет

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Состояние девушки, госпитализированной после взрыва газа в кафе в Нижнем Новгороде, стабилизировалось, сообщили в субботу в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

"Пациентка остается в реанимации под наблюдением врачей ожогового центра университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). Как подтвердили исследования, полученные травмы не представляют угрозы для жизни, ожоги в основном поверхностные", - рассказали в ведомстве.

Накануне сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов 24-летнюю девушку с 35% ожогов тела, ушибами и резаными ранами головы. Оказалось, что это сотрудница суши-бара.

В свою очередь, региональное ГУ МЧС РФ уточняет, что в результате инцидента в общей сложности пострадали пять человек (ранее сообщалось о троих пострадавших).

Отмечается, что один мужчина доставлен в травмпункт, одна женщина госпитализирована и другая женщина, извлеченная из-под завалов, доставлена с ожогами в ПИМУ. Еще два человека обратились за помощью самостоятельно - им оказана помощь на месте.

По данным спасателей, с места взрыва газа вывезено 100 куб. м строительных конструкций. В гостинице разместили 49 жильцов многоэтажного дома, в пристройке к которому произошел инцидент.

В РоссииСотрудники суши-бара "Самурай" предположили, что взрыв был в подвалеЧитать подробнее

Взрыв газа в пристройке к 12-этажному кирпичному дому в Нижнем Новгороде произошел накануне утром. В ней находится суши-бар.

В результате происшествия было нарушено остекление первого и второго этажей дома, повреждено более 100 оконных проемов. По данным МЧС, площадь обрушения в кафе составила 200 кв. метров. Конструкции дома не пострадали.

Причины происшествия устанавливают. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, причиной взрыва могла стать утечка газа из газораспределительной системы.

Возбуждено уголовное дело.

Нижний Новгород

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