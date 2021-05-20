Учебный год ради сентябрьских выборов переносить не будут

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минпросвещения не планирует переносить начало учебного года в России из-за проведения Единого дня голосования, он традиционно начнется 1 сентября, заявил через пресс-службу глава ведомства Сергей Кравцов. В связи с выборми он подписал соглашение о взаимодействии с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Это соглашение "позволит урегулировать все вопросы, связанные с проведением избирательного процесса, не сказываясь при этом на полноте и качестве учебного процесса", отметили в пресс-службе.

Кравцов считает, что соглашение с ЦИК "позволит выстроить работу так, чтобы избирательный и образовательный процессы были полностью разведены".

"В этой связи мы совместно с Рособрнадзором доведнм до регионов всю необходимую информацию и проконтролируем, чтобы образовательные программы не пострадали. Локальные коррективы расписания не повлияют на полноту знаний, получаемых школьниками", - добавил министр.

Памфилова заявила, что регионы очень волнует тема разведения избирательного и учебного процесса, поэтому было принято решение подписать соглашение еще до старта кампании. Она напомнила, что почти 50 тысяч избирательных участков располагаются на территории образовательных учреждений.

С 2020 года выборы в России могут проходить в течение нескольких дней. В сентябре 2020 год Памфилова предложила перенести единый день выборов на период, который совпадет со школьными каникулами, например, на апрель, либо вывести избирательные участки из школ, чтобы многодневное голосование не мешало учебе.

В ноябре она предложила президенту Владимиру Путину развести учебный процесс и выборы.

В феврале она сказала, что ЦИК не собирается переносить избирательные участки из школ в сентябре 2021 года, это невозможно, но комиссия "очень тяжело работает" над соглашением с Минпросвещения с тем, чтобы минимизировать ущерб учебе от выборов.

На выборах, которые пройдут до июня 2021 года, ЦИК рекомендовал в ручном режиме разносить голосование на дому и на участках в разные дни и часы, чтобы не мешать учебе.