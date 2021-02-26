Россия предложила Испании в перспективе закупать у нее водород

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия предлагает Испании рассмотреть возможность закупки водорода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ по итогам заседания российско-испанской межправительственной комиссии, которое состоялось в пятницу.

Сопредседателем межправкомиссии с российской стороны выступает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Тренд Европы на декарбонизацию экономики ЕС создает России и Испании дополнительные возможности для создания инновационных технологических решений. На первом плане здесь – водородная энергетика, по которой мы предлагаем рассмотреть будущие экспортные поставки водорода из России в Испанию", - говорится в пресс-релизе.

В ходе встречи Новак сообщил, что пандемия значительно повлияла на динамику товарооборота между странами, который снизился по итогам 2020 года на 19% – до $4,7 млрд. "Это можно и нужно исправлять, мы рассчитываем на рост товарооборота, взаимных инвестиций, на продолжение реализации совместных проектов", - добавил Новак.

Сопредседатели отметили потенциал для развития сотрудничества в транспорте, туризме, машиностроении, космосе, энергетике, пищевой промышленности, авиации, а также и сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства.

"Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в проведении совместных исследований, обмене опытом, а также кооперации в области производства вакцины. Кроме того, видим хорошие перспективы в области налогового администрирования. Готовы предложить испанским коллегам техническое содействие в рамках обмена опытом с ФНС", - подчеркнул российский вице-премьер.

Отмечается, что практически готово и может быть подписано в ближайшее время российско-испанское соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Кроме того, испанской стороне направлен на рассмотрение обновленный проект двустороннего договора о социальном обеспечении, который обеспечит сохранение приобретенных пенсионных прав граждан России и Испании за работу на их территории. "Ведется также работа по проекту соглашения о взаимном признании и обмене национальных удостоверений, подписания которого ждут многочисленные российские соотечественники, проживающие в Испании", - перечислил вице-премьер.