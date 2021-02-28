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Белоярская АЭС начала отключение блока N3 для плановой профилактики

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС (Свердловская область) в воскресенье приступила к отключению от сети энергоблока N3 с реактором на быстрых нейтронах БН-600 АЭС для проведения очередных плановых мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования.

"Энергоблок N3 Белоярской АЭС находится в режиме разгрузки для вывода в плановый текущий ремонт. В настоящей момент электрическая мощность энергоблока блока 250 мВт", - говорится в информационном сообщении АЭС.

В РоссииЭнергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах сдан в промэксплуатациюЧитать подробнее

Как уточнили Интерфаксу" в пресс-службе станции, работы будут проводиться в течение марта.

В ходе ремонта запланированы техобслуживание и ремонт турбин и насосов, чистка конденсаторов турбин и газоохладителей генераторов, техобслуживание другого тепломеханического и электротехнического оборудования.

Энергоблок N4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС продолжает работу на номинальном уровне мощности в соответствии с диспетчерским графиком.

Радиационная обстановка в районе расположения Белоярской АЭС и на территории городского округа Заречный соответствует уровню естественного природного фона.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Свердловская область Белоярская АЭС

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