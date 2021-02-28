Что произошло за день: воскресенье, 28 февраля

Вынужденная посадка вертолета в Сирии, запланированный запуск с Байконура и продление порядка техосмотра

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии. В Минобороны РФ сообщили, что экипаж был эвакуирован, летчики доставлены на аэродром, их жизни ничего не угрожает. Ми-35 совершил вынужденную посадку по техническим причинам.

- РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт". Фонд отмечает, что вакцина "придёт в мир в марте". Между тем в России выявлено еще 11 359 зараженных коронавирусной инфекцией. Из них 1 737 случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве.

- Ракета "Союз" с аппаратом "Арктика-М" стартовала с Байконура. Спутник "Арктика-М" выведен на орбиту, связь с ним установлена, он взят на управление. Система "Арктика" предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.

- Действующий порядок техосмотра продлен в РФ до 1 октября. Подписанное Михаилом Мишустиным постановление продлевает срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.

- Алексей Навальный доставлен в исправительную колонию и помещен на карантин. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что оппозиционера доставили в ИК-2 в городе Покров во Владимирской области.