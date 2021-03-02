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Группа Совета Федерации подготовит поправки в УК о борьбе с пытками

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Рабочая группа создана в Совете Федерации для подготовки поправок в Уголовный кодекс, направленных на борьбу с пытками.

"Такие организации, как Росгвардия, ФСИН, поддержали необходимость специального закона, потому что в настоящее время в Уголовном кодексе пытки в качестве самостоятельного преступления нет, хотя сам термин есть", - сказала сенатор Людмила Нарусова на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

"Неоднократно комиссия по пыткам при ООН рекомендовала РФ это сделать", - отметила она. Поэтому, по словам члена СФ, было решено сформировать группу по созданию такого закона в дополнение УК. "Пять сенаторов уже выразили желание работать в этой группе", - добавила сенатор.

В свою очередь глава комитета Андрей Клишас отметил, что необходимо для этого изучить международные документы, рекомендации, обращенные к РФ. "Мы это все посмотрим, с Верховным судом обсудим подробно, с Главным государственно-правовым управлением", - сказал Клишас.

При этом Нарусова отметила, что тема пыток, "кроме всего прочего, это вопрос еще и политический". "Мы все радеем за положительный образ России во всем мире, но когда у нас становятся известны вот такие людоедские вещи, то, действительно, относиться как к цивилизованной стране очень трудно", - сказала она.

Клишас возразил, что "в нашей стране, по крайней мере, нет выносных баз, где пытки просто узаконены, как у некоторых государств, которые на территории других стран незаконно размещают свои тайные тюрьмы - базы Гуантаномо и тому подобные, где просто узаконены пытки".

"Пресс-хата" зато есть в любой колонии", - ответила на это Нарусова.

Совфед Людмила Нарусова Андрей Клишас

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