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Переводчик Горбачева рассказал о его самочувствии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Экс-президент СССР Михаил Горбачев, празднующий во вторник свое 90-летие, чувствует себя "в соответствии с возрастом", рассказал его переводчик Павел Палажченко.

Он рассказал в интервью программе "Прямой эфир" на телеканале Россия-1 (ВГТРК), что общался с Горбачевым по телефону на днях.

В эфире программы также рассказали о том, как Горбачев распорядился полученной в 1990 году Нобелевской премией мира. Согласно продемонстрированному документу, $217 тыс. советский лидер направил Республиканской детской клинической больнице в Москве, $150 тыс. - детскому отделению Могилевской областной больницы, $350 тыс. - хирургической клинике городской больницы №1 имени Пирогова, еще $150 тыс. - многопрофильной районной больнице в Аральске Казахской ССР.

Михаил Горбачев

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