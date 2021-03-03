Путин поручил МВД разобраться с ростом преступности в крупных городах

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил МВД особо обратить внимание на рост преступности в крупных городах и крупных субъектах РФ.

Выступая на коллегии МВД в среду, глава государства обратил внимание на сокращение числа "пьяных" преступлений. "Надеюсь, что это, в том числе, связано с результатами нашей работы по антиалкогольной пропаганде, связано со всем комплексом применяемых государством мер в этом направлении", - сказал Путин.

В три раза с 2012 года сократилось и количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. "Это, безусловно, в данном случае в том числе прямой ваш результат, результат вашей работы", - подчеркнул Путин. Вместе с тем, по словам президента, "не может не обратить на себя внимание" рост регистрируемой преступности в некоторых крупных городах и крупных регионах РФ.

Он не стал перечислять эти регионы, но, обращаясь к сотрудникам ведомства, сказал: "Я вас прошу, убедительно прошу на это обратить внимание, посмотреть, почему это происходит, найти причины, выявить их и соответствующим образом отреагировать".

Путин также обратил внимание на то, что четвертую часть тяжких и особо тяжких преступлений составляют деяния, связанные с наркоторговлей. "Это говорит о том, что работа по этому направлению далеко не завершена, здесь еще очень много нужно сделать, и прошу вас обратить на это внимание", - сказал президент РФ.

Со своей стороны министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что всего в прошлом году было выявлено более 190 тысяч наркопреступлений. "Из незаконного оборота изъято свыше 20 тонн запрещенных и подконтрольных веществ", - сказал он.

Колокольцев отметил, что в России ликвидировано 256 подпольных лабораторий по изготовлению в основном синтетических наркотиков. "Если сравнить эти результаты, например, с 2016 годом, то число пресеченных нелегальных наркопроизводств возросло почти в 4 раза", - добавил Колокольцев.

По его словам, "активно пресекались попытки распространения наркотиков с использованием высоких технологий и внебанковских систем оплаты". Общее число таких правонарушений превысило 47 тыс. и "составило четверть от всех зарегистрированных", сообщил министр.