МВД отметило увеличение числа IT-преступлений на 30%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В январе и феврале 2021 года МВД России зарегистрировало в стране 81 500 IT-преступлений, что на 29,4% больше, чем за такой же период 2020 года.

В том числе с использованием интернета было совершено 50 400 преступлений, что на 48,3% больше, чем годом ранее, и при помощи средств мобильной связи - 32 800 (рост на 32,6%), говорится в справке о состоянии преступности за первые два месяца 2032 года.

В январе-феврале 2020 года удельный вес преступлений в IT-сфере составлял 19,3%, тогда как в 2021 году показатель вырос до 26,3%.

По статистике МВД, в январе-феврале 2021 года зарегистрировано 362 преступления террористического характера, что на 13,8% больше показателей 2020 года, а также 149 преступлений экстремистской направленности - на 12,9% больше прошлого года.

При этом из общего числа зарегистрированных преступлений террористического характера 33 (-13,2%) преступления совершены в текущем году, в том числе: четыре пресечено на стадии приготовления и покушения (+33,3%); 13 - за пределами Российской Федерации (-27,8%).

Экологических преступлений в ведомстве насчитали 2200, что на 16% меньше, чем годом ранее. Число преступлений против иностранцев и лиц без гражданства снизилось на 8,4% в годовом измерении и составило 2300. Напротив, количество преступлений, совершенных иностранцами в России, выросло на 1,9%, до 6200.