Экс-замглавы райотдела МЧС в Карелии получил 5 лет колонии за взятки

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Суд в Карелии вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику одного из районных отделов республиканского управления МЧС по делу о коррупционных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР в четверг.

Экс-сотрудник ведомства признан виновным по части 3 статьи 290 УК РФ и пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 650 тысяч рублей

По версии следствия, в марте 2020 года подсудимый через посредника получил от предпринимателя взятку 35 тыс. рублей. За полученные деньги сотрудник ведомства проигнорировал нарушения пожарной безопасности в помещении, где работал предприниматель.

В сентябре подсудимый потребовал от другого предпринимателя 150 тыс. рублей также за игнорирование "якобы имевшихся нарушений пожарной безопасности в помещении принадлежащего предпринимателю магазина и за оказание покровительства в осуществлении предпринимательской деятельности". При передаче взятки подсудимый был задержан.