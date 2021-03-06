Проект создания карбоновых полигонов стартовал в семи пилотных регионах РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Реализация пилотного проекта создания системы карбоновых полигонов стартовала и проходит в семи регионах РФ, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Татарстан в субботу.

Карбоновый полигон - территория для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других параметров на лесных и сельскохозяйственных землях.

Проект реализуется в Чечне, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях.

Программу создания карбоновых полигонов планируется запустить на базе российских университетов в разных регионах страны, сообщала пресс-служба Минобрнауки РФ со ссылкой на выступление главы министерства Валерия Фалькова в декабре на панельной дискуссии в рамках выставки "Вузпромэкспо-2020".

Правительство РФ в декабре 2019 года утвердило Национальный план мероприятий адаптации к изменениям климата на период до 2022 года. Документ предусматривает обеспечение выполнения международных обязательств РФ по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и других международных договоров