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Подледная галерея искусств открылась в Карелии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Подледная галерея искусств открылась в заливе Нильмогуба в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"За Полярным кругом, в заливе Нильмогуба Лоухского района, открылась первая в мире подледная галерея искусств. Почти полтора месяца под водой будут "парить" картины, фотографии и скульптуры", - написал Парфенчиков на своей странице в инстаграме в воскресенье.

На выставке можно увидеть фотографии Виктора Лягушкина, сделанные подо льдом Белого моря, а также скульптуры, инсталляции и картины маслом художника Дениса Лотарёва. По словам Парфенчикова, таким образом авторы хотят показать людям подледный мир и обратить внимание на проблему таяния ледников и изменения климата.

"В буквальном смысле окунуться в галерею можно неподалеку от туристического цента "Полярный круг" в деревне Нильмогуба. Сделать это можно до начала таяния льдов в середине апреля", - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что вход свободный, но у гостей должен быть опыт погружений с аквалангом и дайверская сертификация. Выставку уже посетили дайверы из России, Китая, Германии и Франции.

Карелия

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