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Первая в России подводная экотропа появилась в Алтайском заповеднике

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Алтайский государственный природный биосферный заповедник открыл на Телецком озере в Республике Алтай первую в России подводную экологическую тропу, сообщили "Интерфаксу" в администрации заповедника.

Она начинается от дайв-станции на берегу Телецкого озера у поселка Яйлю, ее протяженность под водой составляет примерно один километр. Посетители-дайверы будут двигаться по определенному заранее маршруту, который меняется в зависимости от уровня подготовки аквалангиста. Они смогут любоваться подводными ландшафтами, осматривать достопримечательности, изучать подводных обитателей, не причиняя им вреда.

При этом уровень погружающегося под воду туриста может быть любой: те, кто никогда не были в воде, будут проходить инструктаж по технике безопасности, получать базовые навыки работы со снаряжением, и затем проходить по неглубокому маршруту с опытным инструктором.

Первый и один из самых интересных объектов, которые увидят посетители подводной тропы - затонувший пирс, размером сравнимый с двухэтажным домом. Он был построен в 1960-х годах и не только служил причалом для небольших судов, но и защищал их от зимних штормов. В начале 1990-х годов пирс затонул, и теперь в нем живут обитателей озера.

Кроме этого, сотрудники заповедника обнаружили на дне еще один необычный объект.

"При первом взгляде на объект мы решили, что это может быть плавучая метеостанция. Поиск информации в интернете подтвердил наши предположения, и устройство, состоящее из большого морского буя, решетчатой фермы и трех антенн с закрепленными на них приборами, был опознан как автоматический радиоветромер М-42. Что интересно, конструкция отлично сохранилась, и даже крыльчатка анемометра (прибор для измерения скорости ветра) продолжает вращаться под действием течений Телецкого озера", - сказал "Интерфаксу" сотрудник заповедника дайвер Роман Воробьев.

Кроме пирса и метеостанции, по словам Воробьева, под водой можно будет увидеть, как ведет себя цветовой спектр в зависимости от глубины, а также как давление воды изменяет знакомые всем предметы - к примеру, мячи.

В перспективе сотрудники заповедника планируют установить стационарную подсветку маршрута и веб-камеры для онлайн-трансляции того, что происходит под водой. Те, кто не сможет сам погружаться под воду, будут совершать интерактивное виртуальное путешествие в подводный мир с помощью подводного дрона с камерой высокого разрешения и очков виртуальной реальности.

Максимальная глубина Телецкого озера превышает 300 метров.

Республика Алтай

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