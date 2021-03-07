Путин и Эрдоган на следующей неделе дадут старт строительству АЭС "Аккую"

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Mustafa Kamaci/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в церемонии запуска основного этапа строительства АЭС "Аккую".

По данным телеканала "Россия 1" (ВГТРК), мероприятие, как ожидается, состоится 10 марта.

Кроме того, на будущей неделе у президента запланировано совещание с членами правительства. "А также событие особой важности - президент проведет большую встречу о том, как повысить инвестиционную активность в России", - отмечается на сайте телеканала.