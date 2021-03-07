В России выявлены 10 595 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 10 595 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Дважды на этой неделе, 2 и 3 марта, число новых случаев заражения коронавирусом уже находилось на уровне более 10 тысяч, что соотносится со значениями 3-5 октября 2020 года, но в тот период шел подъем заболеваемости.

За минувшие сутки из больниц было выписано 11 576 человек, подтверждено 368 летальных исходов.

В Москве зарегистрированы 1 534 новых случая COVID-19 за сутки, 47 пациентов скончались, 1 417 выздоровели.

Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Еврейской автономной области (пять), в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по три).

С начала распространения коронавируса в России нарастающим итогом в стране зарегистрировано 4 млн 322 тыс. 776 случаев коронавирусной инфекции, 89 094 умерших и 3 млн 911 тыс. 924 выписанных.

Еще 968 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 773 - в Московской области, 383 - в Нижегородской области, 272 - в Ростовской области, 271 - в Воронежской области, 268 - в Самарской области, 201 - в Иркутской области, 183 - в Саратовской области, 174 - в Свердловской области, 159 - в Пермском крае, 156 - в Челябинской области, 152 - в Волгоградской области, 147 - в Красноярском крае, по 138 - в Пензенской области, Краснодарском крае.

Кроме того, 135 случаев выявлены в Ленинградской области, 134 - в Тверской области, 131 - в Башкирии, 130 - в Вологодской области, 126 - в Алтайском крае, 121 - в Ярославской области, по 120 - в Кировской области, Ставропольском крае, 119 - в Курской области, 117 - в Архангельской области, 110 - в Тульской области, 109 - в Тамбовской области, 106 - в Карелии, 105 - в Ульяновской области, 104 - в Бурятии, 102 - в Новосибирской области, 101 - в Ханты-Мансийском АО, 100 - в Липецкой области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста.