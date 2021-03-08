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Военкомат Ленобласти предложил девушкам отправить бывших партнеров в армию

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Военный комиссариат Ленинградской области в качестве подарка на 8 Марта предложил женщинам отправить их бывших партнеров в армию.

В официальном инстаграме администрации Ленинградской области появилось видеообращение, в котором, в частности, звучало предложение оставлять в комментариях "аккаунты бывших".

"Мы их встретим на призывных пунктах. И помните, настоящий мужчина должен иметь военный билет. Всегда ваш, полковник Хромов", - говорится в видеообращении.

Весенний призыв в России стартует 1 апреля. В Вооружённые силы планируется направить 122 тыс. новобранцев.

Ленинградская область

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