Атака БПЛА совершена на промышленное предприятие в Пермском крае

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Одно из промышленных предприятий в Пермском крае в среду подверглось атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем канале в мессенджере Мах.

"Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами", - написал Махонин.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Глава региона добавил, что на месте инцидента работают оперативные службы, угрозы безопасности жителей нет.

Как сообщалось, в среду в Пермском крае вводился режим "Беспилотная опасность". Аэропорт Перми вводил ограничения на обслуживание рейсов. В Перми несколько раз звучал сигнал воздушной тревоги.