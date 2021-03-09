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Четыре вагона с углем сошли с рельсов на станции под Самарой

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Железнодорожное полотно повреждено на станции "Правая Волга" в Самарской области в результате схода с рельсов четырех вагонов грузового поезда с углем. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского управления СУ СКР на транспорте.

Проверка установила, что на станции "Правая Волга" Куйбышевской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем в составе грузового поезда из 66 вагонов. В результате схода пострадавших нет, повреждено железнодорожное полотно, говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Самара

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