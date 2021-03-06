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Сход цистерн с рельсов в Хабаровском крае привел к утечке нефтепродуктов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае сошли с рельсов 17 цистерн, на месте происшествия обнаружена утечка нефтепродуктов, сообщил в субботу краевой главк МЧС.

"В результате схода в четырех цистернах грузового поезда обнаружена капельная течь нефтепродуктов. Для предотвращения экологического ущерба железнодорожники организуют работы по локализации места разлива", - говорится в сообщении.

На место происшествия направлены экологи Дальневосточной железной дороги и Центра "Экоспас". В ОАО "РЖД" создан оперативный штаб.

По данным Дальневосточной железной дороги, в субботу в 01:50 по местному времени (18:50 пятницы мск) на перегоне Форель - Дальневосточный сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Для ликвидации последствий схода отправлены восстановительные поезда со станций Литовко и Хабаровск-2.

Также на место происшествия на вертолете вылетела группа спасателей, следователи, представители надзорных органов и правительства Хабаровского края.

Хабаровский край МЧС

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