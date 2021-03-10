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Мосгорсуд признал законным арест основателя Petropavlovsk Масловского

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений решение об аресте основателя и бывшего гендиректора компании Petropavlovsk Павла Масловского, обвиняемого в хищении более 95 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Тверской суд 12 февраля, повторно рассмотрев ходатайство следствия, арестовал бизнесмена, а позднее продлил ему арест до 23 мая.

Масловскому предъявлено обвинение в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Он был задержан в декабре 2020 года. МВД сообщало, что в уголовном деле идет речь о хищении в 2018 году финансовых активов акционерного общества, работающего в сфере золотодобычи. Следственные действия по этому делу прошли в офисе принадлежащего Petropavlovsk "Покровского рудника".

Сумма ущерба, предварительно установленная по делу, составляет более 95 млн рублей. Масловский не признает вину, говорил его адвокат.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого полугодия 2020 года замыкал первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей чуть более 24% является ЮГК ("Южуралзолото"), которую контролирует семья Константина Струкова.

По информации РБК, в конце 2020 года Максим Харин, представляющий ЮКГ в совете директоров Petropavlovsk, обратился в ФСБ с заявлением и попросил проверить сделку по продаже сыном Масловского Алексеем "Покровскому руднику" административного здания в Благовещенске.

Petropavlovsk Павел Масловский Тверской суд МВД ФСБ Мосгорсуд Покровский рудник

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