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Ходатайство об аресте основателя Petropavlovsk отправили на пересмотр

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд направил на новое рассмотрение ходатайство следствия об аресте основателя и бывшего генерального директора компании Petropavlovsk Павла Масловского, обвиняемого в хищении более 95 млн руб.

Суд отменил постановление Тверского суда Москвы от 25 декабря об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Масловского. Принято решение направить материалы ходатайства на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе, а также оставить Масловскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в понедельник.

Таким образом, суд частично удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов бизнесмена, просивших отменить избранную ему меру пресечения.

Как сообщалось, в настоящее время Масловский содержится в федеральном СИЗО-1 ("Кремлевский централ").

Масловскому предъявлено обвинение в присвоении денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Согласно информации МВД РФ, в уголовном деле идет речь о хищении в 2018 году финансовых активов "акционерного общества, работающего в сфере золотодобычи". Следственные действия в рамках уголовного дела прошли в офисе принадлежащего Petropavlovsk "Покровского рудника".

Сумма ущерба, предварительно установленная по делу, составляет более 95 млн рублей.

Масловский не признает вину, заявил ранее "Интерфаксу" его адвокат.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области. По итогам первого полугодия прошлого года замыкал первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей чуть более 24% является ЮГК ("Южуралзолото"), которую контролирует семья Константина Струкова.

По информации РБК, в конце прошлого года Максим Харин, представляющий ЮКГ в совете директоров Petropavlovsk, обратился в ФСБ с заявлением, в котором попросил сотрудников правоохранительных органов проверить сделку по продаже сыном Масловского – Алексеем "Покровскому руднику" административного здания в Благовещенске.

Мосгорсу Petropavlovsk Павел Масловский

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