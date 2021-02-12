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Основатель Petropavlovsk вновь арестован по делу о хищении 95 млн руб.

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы снова по ходатайству следствия избрал арест в качестве меры пресечения основателю и бывшему гендиректору компании Petropavlovsk Павлу Масловскому, обвиняемому в хищении более 95 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе суда.

Изначально Масловский был арестован Тверским судом в конце декабря прошлого года, однако в феврале Мосгорсуд направил "арестное" дело бизнесмена в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Срок ареста бизнесмену установлен до 23 февраля.

Масловскому предъявлено обвинение в присвоении денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Согласно информации МВД РФ, в уголовном деле идет речь о хищении в 2018 году финансовых активов "акционерного общества, работающего в сфере золотодобычи". Следственные действия в рамках дела прошли в офисе принадлежащего Petropavlovsk "Покровского рудника". Сумма ущерба, предварительно установленная по делу, составляет более 95 млн руб.

Масловский не признает вину, заявил ранее "Интерфаксу" его адвокат.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого полугодия 2020 года замыкал первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей чуть более 24% является ЮГК ("Южуралзолото"), которую контролирует семья Константина Струкова.

По информации издания РБК, в конце 2020 года Максим Харин, представляющий ЮКГ в совете директоров Petropavlovsk, обратился в ФСБ с заявлением, в котором попросил правоохранителей проверить сделку по продаже сыном Масловского - Алексеем "Покровскому руднику" административного здания в Благовещенске.

Petropavlovsk Павел Масловский

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