Суд в Москве продлил основателю Petropavlovsk Масловскому арест до 23 мая

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в субботу продлил до 23 мая срок ареста основателю и бывшему генеральному директору компании Petropavlovsk Павлу Масловскому, обвиняемому в хищении более 95 млн рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в субботу.

Масловскому предъявлено обвинение в присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Согласно информации МВД РФ, в уголовном деле идет речь о хищении в 2018 году финансовых активов "акционерного общества, работающего в сфере золотодобычи". Следственные действия прошли в офисе принадлежащего Petropavlovsk "Покровского рудника".

Сумма ущерба, предварительно установленная по делу, составляет более 95 млн рублей.

Масловский не признает вину, заявил ранее "Интерфаксу" его адвокат.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого полугодия 2020 года замыкал первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей чуть более 24% является ЮГК ("Южуралзолото"), которую контролирует семья Константина Струкова.

По информации издания РБК, в конце 2020 года Максим Харин, представляющий ЮКГ в совете директоров Petropavlovsk, обратился в ФСБ с заявлением, в котором попросил проверить сделку по продаже сыном Масловского - Алексеем - "Покровскому руднику" административного здания в Благовещенске.