Парусники "Седов" и "Крузенштерн" сменят место постоянной стоянки

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Новым местом постоянной стоянки барков "Крузенштерн" и "Седов" станет город Светлый (Калининградская обл.). Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Балтийской государственной академии (БГА, Калининград, является оператором парусников) Ирина Образцова.

"В настоящее время оба наших парусника в период между учебными плаваниями стоят в рыбном порту Калининграда, который является режимным объектом. Но через некоторое время новым местом базирования станет город Светлый, расположенный на берегу Калининградского морского канала. Это предложение поступило от правительства области, а руководство БГА его поддержало с большим энтузиазмом", - сказала Образцова.

Перенос места стоянки, по ее словам, связан с проектом строительства нового автомобильного моста через морской канал.

Размеры моста не позволят парусникам проходить под его пролетами, так как высота мачт "Седова" и "Крузенштерна" составляет порядка 58 метров. При этом если мост делать разводным, то его стоимость увеличится на 2,5 млрд рублей, если более высоким – то на 10 млрд рублей. Но в этом нет смысла, так как обустройство новой стоянки барков в Светлом обойдется значительно дешевле, отметила пресс-секретарь.

По ее словам, открытая стоянка судов в центре города на берегу морского канала позволит более активно популяризировать парусники, проводить на их борту различные мероприятия и встречи, даже организовать туристический маршрут. Сегодня это практически невозможно из-за особого режима посещения рыбного порта Калининграда. Да и Светлый получит новое общественное морское пространство, которое станет местом притяжения горожан и туристов.

"Впервые идея стоянки барков в Светлом появилась много лет назад. Но тогда не было должного импульса для ее реализации. Им стал проект строительства моста. Надеемся, что "Седов" и "Крузенштерн" станут базироваться на новом месте гораздо раньше, чем мост появится. В этом заинтересованы область, муниципалитет и БГА", - заключила Образцова.